La probabile formazione della Lazio / Maurizio Sarri deve rinunciare al solo Pedro in attacco, tutti gli altri sono a disposizione

La Lazio di Maurizio Sarri ospita il Torino nel match di domani sera, valevole per la 33a giornata. I biancocelesti per l’occasione manterranno lo stesso tema tattico che li ha accompagnati nell’intero arco della stagione: il 4-3-3 autentico marchio di fabbrica del tecnico toscano. Nessuno squalificato per la formazione biancoceleste, tra gli indisponibili figura soltanto Pedro.

Lazio: ballottaggio tra Patric e Luiz Felipe

A differenza di quanto avvenuto nella partita di andata, a difendere i pali della porta della Lazio non ci sarà Reina ma Strakosha, che da qualche mese si è riguadagnato il posto da titolare spedendo in panchina l’esperto portiere spagnoli. Davanti a lui nella linea difensiva a quattro ci saranno Lazzari e Marusic sugli esterni e Patric (favorito su Luis Felipe) e Acerbi centrali. A centrocampo il solito terzetto con Leiva playmaker e Luis Alberto e Milinkovic-Savic titolari. Davanti il tridente con Zaccagni e Felipe Anderson ali e il grande ex della partita, Immobile, punta centrale.

La probabile formazione della Lazio

Questa è probabilmente la formazione che Sarri userà per avvicinarsi al quinto posto della Roma.

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione. Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Hysaj, Cataldi, Basic, Akpa Akpro, Cabral, Romero, Moro. Allenatore. Sarri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Pedro