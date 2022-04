La probabile formazione del Torino contro la Lazio. Izzo in vantaggio su Zima. Ancora fuori Mandragora, Pobega trequartista

La formazione del Torino per la partita contro la Lazio ha pochi dubbi e tante certezze, a poche ore dal calcio d’inizio. Ivan Juric – che non sarà in panchina poiché squalificato: al suo posto il vice Paro – è infatti orientato a non stravolgere l’undici che ha fermato sullo 0-0 il Milan capolista. Resta un ballottaggio, soprattutto, nel terzetto difensivo davanti a Berisha, dove con i confermati Bremer e Rodriguez (favorito su Buongiorno), crescono le quotazioni di Armando Izzo. L’ex Genoa è favorito su David Zima, titolare contro i rossoneri ma non sempre impeccabile. Juric nell’ultima conferenza stampa ha voluto rimarcare come il centrale ex Slavia Praga debba “crescere molto su tanti aspetti”. Sugli esterni conferme per Singo e Vojvoda, ormai inamovibili.

Toro, la probabile formazione contro la Lazio

I due interpreti della mediana saranno ancora Samuele Ricci e Sasa Lukic, visto che perdura l’assenza di Mandragora (tornerà in gruppo la prossima settimana). In trequarti ci sarà Pobega, anche se Juric ha lasciato intendere che persiste la possibilità che quel ruolo lo faccia Lukic – come a Salerno – con il 4 nel ruolo di centrocampista di sinistra: “In mezzo possono ruotare un po’, non deve essere Pobega quello avanzato”. Dietro a Belotti, in ogni caso, non è in dubbio Josip Brekalo, mentre Pjaca partirà dalla panchina. Lì, dove si rivedrà anche Sanabria, rientrato in gruppo e pronto a tornare tra i convocati.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Ansaldi, Buongiorno, Linetty, Aina, Seck, Zima, Pjaca, Sanabria, Pellegri, Zaza. Allenatore. Paro (Juric squalificato)

Indisponibili: Djidji, Fares, Mandragora, Praet, Warming