Lazio-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Lazio-Torino è il recupero della 25a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Una partita fondamentale per la formazione granata che, con una vittoria o con un pareggio, guadagnerebbe l’aritmetica salvezza, in caso di sconfitta dovrebbe invece giocarsi la permanenza in serie A nello scontro diretto con il Benevento in programma domenica, nell’ultimo turno di campionato. I granata non sono affatto in un buon momento di forma e sono reduci dall’umiliante 0-7 casalingo contro il Milan e dal 4-1 subito sul campo dello Spezia. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 20.30: segui Lazio-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Lazio-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI LAZIO-TORINO

Ore 18.20 Mancano circa due ore all’inizio della partita tra la Lazio e il Torino. Davide Nicola sa bene quanto sia importante questa sfida per la formazione granata e per questo motivo ha voluto convocare tutti e 24 i calciatori della rosa, anche Amer Gojak e Nicola Murru nonostante non siano ancora al meglio dopo i recenti infortuni. I calciatori granata nel match dell’Olimpico dovranno fare attenzione ai cartellini: sono infatti cinque i giocatori diffidati che, con un’ammonizione, salterebbero quello che potrebbe essere una sorta di spareggio salvezza contro il Benevento. I diffidati sono: Andrea Belotti, Simone Zaza, Sasa Lukic, Mergim Vojvoda e Alessandro Buongiorno.

Lazio-Torino: le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqui, Immobile. A disposizione. Strakosha, Alia, Patric, Escalante, Parolo, Fares, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Caicedo. Allenatore. S. Inzaghi.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Vojvoda, Gojak, Baselli, Linetty, Lukic, Bonazzoli, Sanabria. Allenatore. Nicola.

Lazio-Torino: dove vederla in Tv e in streaming

Lazio-Torino in diretta sarà trasmessa su Sky Sport (canale 251 del satellite), su Sky Sport Uno e su Sky Sport Serie A. La partita del Toro di oggi sarà in streaming sarà invece su Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc e su Now Tv. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Lazio-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali.

Lazio-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita in programma alle ore 20.30.