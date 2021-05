Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: nella formazione granata l’unica novità rispetto alla partita contro lo Spezia è Singo

Davide Nicola conferma per dieci undicesimi la formazione titolare vista in campo contro lo Spezia, l’unico cambio è sulla fascia destra dove Wilfried Singo è preferito a Mergim Vojvoda. In attacco quindi spazio alla coppia formata da Antonio Sanabria e Andrea Belotti, con il capitano granata che dovrà fare attenzione a non ricevere cartellini gialli per non essere poi costretto a saltare la partita contro il Benevento. Nella Lazio invece Simone Inzaghi sceglie ancora Muriqi come partner di Immobile, Akpa Akpro sostituisce invece a centrocampo l’indisponibile Milinkovic-Savic.

Lazio-Torino: le formazioni ufficiali

Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. A disposizione. Reina, Alia, Patric, Armini, Escalante, Parolo, Lulic, Cataldi, Pereira. Allenatore. S. Inzaghi.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. V. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Vojvoda, Baselli, Linetty, Verdi, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola.