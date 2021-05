I convocati di Davide Nicola e Simone Inzaghi per Lazio-Torino, recupero della 25^ giornata di Serie A 2020/2021

Si giocherà il 18 maggio alle ore 20.30, il recupero di Serie A tra Lazio e Torino. La partita venne rimandata ad inizio marzo a causa del focolaio di coronavirus che era scoppiato in casa granata. Ora, per il Toro, vale la salvezza: con un punto, la squadra di Nicola potrebbe raggiungere la salvezza matematica ancor prima dello scontro diretto in programma all’ultima giornata contro il Benevento. Di seguito verrà pubblicato l’elenco dei convocati di ciascuna delle due squadre.

I convocati di Lazio-Torino: le scelte di Nicola

Davide Nicola ha convocato 24 giocatori per la trasferta in casa della Lazio: nessun assente, ci sono anche Milinkovic-Savic, Murru e Gojak che avevano avuto qualche problema fisico negli scorsi giorni:

Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza

I convocati di Lazio-Torino: le scelte di Inzaghi

In attesa di comunicazioni