Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: Juric per la prima volta lancia dal primo minuti i due attaccanti con Vlasic a supporto

Mossa a sorpresa di Ivan Juric che, per la partita contro la Lazio, sceglie di schierare insieme dal primo minuto Duvan Zapata e Antonio Sanabria. A supporto dei due attaccanti c’è Nikola Vlasic. E’ questa la grande novità per la gara contro i biancocelesti ma non è l’unica: c’è anche un cambio a centrocampo. Non gioca dal primo minuto Ivan Ilic (che aveva deciso la partita dello scorso anno) ma in mezzo c’è la coppia formata da Samuele Ricci e Adrien Tameze.

Lazio-Torino: le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp. Sepe, Pellegrini, Gila, Basic, Patric, Hysaj, Bertini, Rovella, Cataldi, Guendouzi, Castellanos, Isaksen, Pedro. All. Sarri.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Brezzo, Soppy, Sazonov, N’Guessan, Vojvoda, Ilic, Linetty, Gineitis, Radonjic, Seck, Radonjic, Pellegri. All. Juric.