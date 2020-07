Le pagelle di Fiorentina-Torino: male Lyanco, Belotti fermato dal palo

Belotti non riesce a raggiungere Ossola e si ferma a sette gol in sette partite, Lyanco in difficoltà, grave errore di Meitè sul secondo gol viola: le pagelle di Fiorentina-Torino

SIRIGU 6: incolpevole su entrambi i gol della Fiorentina, non è nemmeno chiamato a fare grandi parate nel corso del match.

LYANCO 5: il suo inizio di partita è forse peggiore anche di quello del derby. Sfortunato in occasione dell’autogol ma anche nei minuti successivi si fa superare con troppa facilità dagli avversari. (st 17′ EDERA 6: avrebbe pure segnato, se solo l’azione non fosse stata interrotta pochi secondi prima )

NKOULOU 6: al di là di quella svirgolata al pronti-via che fa involare la Fiorentina verso la porta, il centrale granata riesce in più occasioni a metterci la classica pezza.

BREMER 5.5: sorpreso come Lyanco da Kouamé dopo poco più di un minuto, stasera non è puntuale negli anticipi come in altre occasioni. E soffre pure lui, pur restando più concentrato dell’altro brasiliano.