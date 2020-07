Longo: "Non eravamo gli stessi della partita contro il Genoa" - Toro.it

Le parole di Moreno Longo al termine di Fiorentina-Torino, Serie A 2019/2020: ecco le dichiarazioni del tecnico dopo la sconfitta del “Franchi”

L’allenatore del Torino, Moreno Longo interviene al termine della sfida contro la Fiorentina per commentare la sconfitta dei suoi. Ecco le sue parole: “Non abbiamo approcciato bene, abbiamo regalato il primo gol alla Fiorentina. Poi la squadra è cresciuta, con il palo di Belotti e con il gol stoppato di Edera: è la seconda volta che ci capita che l’arbitro fischi prima del tiro. Oggi la squadra non era la stessa del Genoa, ha fatto fatica a recuperare energie fisiche e mentali”. Ancora il tecnico: “La Fiorentina stava meglio di noi, ed è la terza volta che la squadra avversaria ha un giorno in più di recupero, lo stesso succederà contro il Verona: quando arrivi secondo sulla palla fai fatica. In un format così capita anche una partita del genere”.

“Noi non guardiamo né Genoa né Lecce, guardiamo i punti che dobbiamo fare. Un pregio di questo format è che puoi giocare subito per rifarti: col Verona possiamo fare punti in casa”.

Su Belotti e Zaza: “E’ un po’ presto per pensare al Verona. E’ una possibilità come ce ne sono altre. Ogni partita bisogna vedere chi ha recuperato meglio, siamo all’ottava partita di fila”.

Sul futuro: “E’ doveroso finire la stagione, poi ci si penserà”.