Rincon prima del Verona: "Con Juric ho un ottimo rapporto" - Toro.it

E’ Tomas Rincon a presentare Torino-Verona. Il centrocampista ha parlato prima della sfida di Serie A in conferenza stampa

Tomas Rincon ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Verona. Ecco le sue parole. “Il 3-3 dell’andata? E’ stata una delle nostre migliori partite quest’anno. Abbiamo fatto 70 minuti di grande livello, brucia ancora perché tornare con un punto dopo uno 0-3 fuori casa lascia rammarico. Domani cercheremo di fare meglio per portare i tre punti a casa”. Sugli avversari: “Sono una squadra che ha fatto un gran campionato, hanno un ottimo allenatore con idee molto chiare e molto precise. Noi dopo la pausa abbiamo fatto 10 punti come loro quindi domani sarà una partita molto equilibrata. Noi dobbiamo recuperare forze, energie perché giocare ogni tre giorni non è il massimo, ma siamo preparati e sappiamo che importanza hanno questi punti per raggiungere l’obiettivo”.

Ancora Rincon, che commenta il rapporto con Juric: “Avevamo un ottimo rapporto, mi ricordo una chiamata in quell’estate in cui mi chiese di rimanere perché voleva cercare di fare la squadra intorno a me e fu un grandissimo complimento, un piacere”.

Su quella di domani, che può essere la 100^ presenza con la maglia del Torino: “È un onore, un orgoglio poter essere parte della storia di questo club”.