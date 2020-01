Le pagelle di Torino-Genoa: di Berenguer il rigore decisivo - Toro.it

Meitè lascia la squadra in dieci nei supplementari, Belotti corre per 120 minuti: le pagelle di Torino-Genoa di Coppa Italia

SIRIGU 6: in porta Mazzarri va sul sicuro confermando il portiere titolare. Incolpevole sul gol, Sirigu non è costretto ad interventi impegnativi ma resta sempre ben vigile.

BREMER 5.5: aveva convinto di più nelle precedenti apparizioni, qualche sbavatura di troppo ma in avanti colleziona un’occasione quando di testa impegna Radu nei supplementari.

DJIDJI 5: pesa non poco l’errore in occasione del vantaggio rossoblù, quando si fa saltare da Cassata che poi serve Favilli. Decisamente meglio nel ruolo in cui lo abbiamo visto domenica anziché alla guida di un reparto al quale è mancato Nkoulou.

BONIFAZI 6: Mazzarri offre una chance a un giocatore in procinto di partire, più per far rifiatare i titolarissimi che per premiare il classe ’96. Dei tre della retroguardia non sembra affatto quello meno utilizzato (pts 13′ NKOULOU SV)