Le parole dell’allenatore del Genoa, Davide Nicola, al termine della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino

Così ha analizzato la partita del Genoa Davide Nicola: “Stasera abbiamo fatto un’ottima prestazione ma non dobbiamo mai essere contenti di perdere, deve sempre dare fastidio, bruciare. Abbiamo fatto qualcosa di importante ma la prestazione è stata buona, abbiamo alternato giocatori che devono essere integrati. Da Goldaniga a Barreca, che era da un po’ che non giocava, da Agudelo. La risposta è stata importante, abbiamo creato, non abbiamo trovato il modo di chiuderla specie nei supplementari con Ghiglione, ma si accetta. Credo che meritassimo entrambi, vanno fatti i complimenti al Toro ma io sono soddisfatto dei miei ragazzi”.

Nicola dopo Torino-Genoa

“Dobbiamo fare ancora tanto, dobbiamo lavorare, il risultato dice che abbiamo tenuto contro una squadra fisica, che ha 10 punti più di noi, eravamo fuori casa e dovevo testare in trasferta la mia squadra”.

Sull’arbitraggio: “Mi sono fatto un’idea, come già col Sassuolo dico che non commento la gestione arbitrale e voglio essere coerente. Non posso controllare la gestione dell’arbitro, devo pensare alla mia squadra”.

Sul Toro: “Sono rimasto lusingato dall’accoglienza, mi fa piacere e spero di essere apprezzato anche come tecnico. Sono sempre tifoso delle squadre in cui ho giocato, ad oggi alleno il Genoa, chiaro che qua ho avuto un passato e non rimango insensibile”.

“Io ci metto sempre passione e anima, e se non c’è questo non c’è altro, non si può costruire altro. Continuiamo a pedalare”.