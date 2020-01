LIVE Torino-Genoa: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Genoa, diretta della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Con Torino-Genoa inizia il cammino della squadra granata nella Coppa Italia 2019/2020. La partita è valida per gli ottavi di finale ed è a eliminazione diretta: chi vince accede ai quarti dove incontrerà la vincente di Milan-Spal (in programma mercoledì 15 gennaio). In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, la gara proseguirà con i tempi supplementari e, nel caso in cui non ci dovesse ancora essere una squadra vincitrice, con i calci di rigore. Segui Torino-Genoa in diretta web con noi su Toro.it.

Coppa Italia, Torino-Genoa: il prepartita

Ore 19.00 – Mancano poco più di due ore al calcio d’inizio di Torino-Genoa (fissato per l’inedito orario delle 21.15) e si attende ancora l’arrivo delle due squadre allo stadio Olimpico Grande Torino. Nel capoluogo piemontese è una serata serena, non particolare fredda e i primi tifosi sono già arrivati nei pressi dell’impianto. Il terreno di gioco che questa sera verrà calcato dai calciatori granata e da quelli rossoblù, nonostante i lavori straordinari di manutenzione degli scorsi giorni, non appare in perfette condizioni. La partita di questa sera segnerà il ritorno, seppure da avversari, di Davide Nicola e di Antonio Barreca a Torino.

Coppa Italia, Torino-Genoa: le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Meité, Laxalt; Berenguer; Zaza, Belotti. A disp.: Rosati, Ujkani, De Silvestri, Bonifazi, Djidji, Singo, Adopo, Lukic, Millico. All.: Mazzarri

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Romero; Ghiglione, Schone, Behrami, Cassata, Pajac; Pandev, Favilli. A disp. A disp. Radu, Marchetti, Barreca, Criscito, Goldaniga, Lerager, Jagello, Radovanovic, Sturaro, Destro, Agudelo, Ankersen. All. Nicola

Coppa Italia, Torino-Genoa: dove vederla in TV e in streaming

La partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Torino-Genoa, in diretta è possibile seguirla in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 21.15. La diretta streaming della gara la si può invece trovare sul sito RaiPlay. Su Toro.it potete invece seguire la diretta web dell’incontro.

Coppa Italia, Torino-Genoa: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 21.15

Coppa Italia, Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

