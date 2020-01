Torino-Genoa, i convocati di Nicola: c'è anche l'ex Toro Barreca - Toro.it

I convocati di Mazzarri e Nicola in vista di Torino-Genoa partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020

Dopo la vittoria in campionato sulla Roma, il prossimo appuntamento dei granata sarà con Torino-Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani sera, giovedì 9 gennaio, alle 20:45. Per Mazzarri il problema riguarda soprattutto Ansaldi che sarà ancora ai box dopo l’infortunio rimediato in allenamento al Filadelfia. In difesa, invece, ritrova Berenguer. Davide Nicola, invece, ha annunciato il turnover per la sfida contro i granata. Di seguito i convocati per Torino-Genoa.

Torino-Genoa, i convocati di Mazzarri

In attesa di comunicazioni ufficiali.

Torino-Genoa, i convocati di Nicola

Tra i rossoblu di Nicola recupera Lerager, assente invece il lungodegente Kouamé. Ecco l’elenco completo, nel quale figura anche l’ex granata Barreca.

Convocati: 1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Sanabria, 10 Gumus, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 85 Behrami, 97 Radu, 99 Pinamonti.