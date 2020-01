Genoa, Nicola prepara il casting: Schone torna titolare - Toro.it

La probabile formazione del Genoa contro il Torino: Nicola con il 3-5-2, ma ci saranno rotazioni rispetto all’undici che ha battuto il Sassuolo

Un buon film lo fanno gli attori, oltre che il regista. Così Davide Nicola da Luserna San Giovanni vuole assicurarsi di testare tutti i calciatori che il Genoa ha in rosa prima di chiedere a Preziosi interventi sul mercato: sarà un casting, come lo ha definito nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida di Coppa Italia contro il Torino (questa sera, ore 21.15). Rotazioni o no, ha assicurato il tecnico, le motivazioni del Grifone dovranno essere le stesse da mettere sul campionato. Insomma, la squadra cambierà rispetto a quella vista contro il Sassuolo ma solo per valutare al meglio tutti gli effettivi.

Coppa Italia, il possibile undici di Nicola per Torino-Genoa

Se Perin va verso la conferma in porta – Radu è sempre più lontano da Genova -, in difesa potrebbe rivedersi Zapata: possibile che il colombiano prenda il posto di Romero al centro del pacchetto a tre. Sulle fasce sono pronti Ghiglione e Pajac, mentre nella zona nevralgica tornerà dal primo minuto Lasse Schone, al fianco di Behrami e Cassata.

Davanti dovrebbe toccare a Favilli ricoprire il centro dell’attacco a due. Vicino a lui ci sarà Pandev, ma non è da escludere l’impiego di Agudelo: il ballottaggio si risolverà solo a ridosso del match.

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Romero; Ghiglione, Schone, Behrami, Cassata, Pajac; Pandev, Favilli. All. Nicola

Indisponibile: Kouamé