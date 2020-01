Ecco le formazioni di Torino e Genoa: Mazzarri si affida a Zaza e Belotti in attacco, in difesa non c’è Nkoulou

Una formazione in parte titolare in parte sperimentale quella che Mazzarri schiera contro il Genoa. Il Torino infatti avrà tra i pali Sirigu ma non due dei titolatissimi. Rincon e Nkoulou riposeranno: al termine della rifinitura è stato concordato un turno di stop con l’allenatore. Al loro posto Bonifazi e Bremer mentre Djidji è confermato nel ruolo già ricoperto domenica. Meno sorprese davanti perché come da indiscrezioni ci saranno Zaza e Belotti insieme.

Genoa-Torino, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Bonifazi, Bremer, Djidji; De Silvestri, Meité, Lukic, Laxalt, Berenguer; Zaza, Belotti. A disp Ujkani, Rosati, Singo, Nkoulou, Izzo, Aina, Adopo, Rincon, Millico. All. Mazzarri.

Genoa (3-5-2): Radu; Goldaniga, Zapata, Romero; Ghiglione, Schone, Behrami, Cassata, Barreca; Agudelo, Favilli. A disco. Perin, Marchetti, Criscito, Sanabria, Gumus, El Yamiq, Biraschi, Pandev, Radovanovic, Destro, Sturaro, Ankersen. All. Nicola.