Mazzarri: “Gioca Sirigu, l’imperativo è passare il turno. Fino al 13 nessuno parte”

Walter Mazzarri presenta Torino-Genoa di Coppa Italia: le parole del tecnico granata alla vigilia della sfida contro il Grifone

Il Torino di Walter Mazzarri si prepara a tornare in campo per la sfida contro il Genoa, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. A presentare la sfida contro il Grifone è proprio il tecnico granata che in conferenza stampa. “L’unico riferimento che abbiamo del Genoa con il nuovo allenatore è l’ultima partita di campionato che hanno fatto, die hanno vinto contro il Sassuolo. Nicola ha cambiato modulo, il Genoa ha giocato una bella partita con una squadra come il Sassuolo. Il nuovo tecnico ha già inciso, questa deve essere una variabile che ci deve far essere più attenti. Noi domani abbiamo l’imperativo di cercare fino all’ultimo secondo di passare il turno” ha esordito l’allenatore granata.

Mazzarri: “Dobbiamo dare continuità ai risultati”

“Noi dobbiamo dare continuità ai risultati. Se facciamo bene una partita dobbiamo poi subito archiviarla e pensare a quella dopo. Non dobbiamo avere cali di tensione, giocare bene come a Roma con la palla a terra. Io devo cercare di martellare il più possibile i miei giocatori per far sì che magari dopo una vittoria come quella contro la Roma non ci si rilassi”.

Mazzarri ha poi parlato della condizione della squadra: “Un po’ per tutti gli infortunati che abbiamo sarebbe stato meglio giocare una sola partita a settimana. La condizione per una parte di rosa sta iniziando ad essere al top, poi c’è una lunga lista di infortunati. Dovrò essere bravo a far arrivare i giocatori in grande condizione sia domani che nella partita successiva contro il Bologna”.

Contro il Genoa non ci sarà Verdi, che deve ancora scontare una giornata di squalifica in Coppa Italia: “Mi avrebbe fatto comodo averlo a disposizione, ma se siamo squadra come abbiamo dimostrato di essere a Roma, anche cambiando due o tre interpreti non dovrebbe cambiare nulla sul piano del gioco. Penso quindi che si possa fare bene lo stesso anche senza Verdi”.

Poi sulla possibilità che giochini insieme Zaza e Belotti: “Se Zaza e Belotti giocheranno insieme? Oggi farò ancora un allenamento e dopo vedremo. Devo tenere anche un minimo in condizione la partita ravvicinata con il Bologna. Devo guardare un po’ le risorse e pensare alle due partite”.

Mazzarri ha poi ancora parlato della sua rosa: “Se voi pensate all’asse importante della nostra squadra ci sono tre giocatori che sono imprenscindibili: Sirigu, Nkoulou e Belotti. Se vogliamo possiamo aggiungere Rincon che è un altro leader. Sono tutti giocatori che se stanno bene fanno giocare bene anche gli altri. Se lui c’è dà sicurezza anche tutti gli altri giovani che ci sono”.

“Se giochiamo contro una qualsiasi squadra della serie A dobbiamo affrontare le partita con lo stesso atteggiamento che abbiamo visto a Roma. Domani chi manderò in campo dovrà essere concentrato come se fosse una finale di Champions League”.

Torino, Mazzarri: “Col Genoa gioca Sirigu”

Contro il Genoa tra i pali ci sarà Sirigu: “Domani giocherà Sirigu. Ujkani è un giocatore importante che potrebbe giocare benissimo, ma voglio dare il segnale che non sottovalutiamo la partita di domani”.

Mazzarri ha poi parlato del mercato: “Se qualcuno è venuto a parlami chiedendo di andare via? No, fino al 13 non si permette nessuno perché siamo in emergenza. Siamo ai minimi termini nella rosa. Tutti devono stare concentrati almeno fino al 13, poi si potrà fare qualche discorso legato alle cessioni”.

Infine, Mazzarri ha parlato della condizione di Iago Falque: “Falque sta bene, ha recuperato dall’infortuno e probabilmente lo porterò in panchina. Vedremo poi in base anche alla partitella di oggi”.