Lecce-Torino, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Lecce-Torino è il lunch match della 26a giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra granata arriva al Via del Mare reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Bologna di lunedì e con la possibilità di guadagnare almeno una posizione in classifica in caso di successo (il Bologna nell’anticipo del sabato non è andato oltre allo 0-0 contro la Lazio). All’andata la partita era finita 1-0 per il Torino ed era stata decisa da un gol di Nikola Vlasic, quest’oggi assente per infortunio. Il calcio d’inizio è alle ore 12.30: segui Lecce-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Lecce-Torino: il prepartita

Ore 10.30 Il Torino non è arrivato alla partita contro il Lecce nelle migliori condizioni possibili, sono tanti infatti gli indisponibili nella squadra di Juric: ai lungodegenti Lazaro, Zima, Vieira e Vlasic si è aggiunto all’ultimo anche Karamoh, probabilmente il giocatore più in forma tra i granata nelle ultime settimane. L’unica buona notizia riguarda il ritorno di Pellegri che, anche se non è ancora al top della condizione, è stato convocato. Juric ha chiamato due Primavera: il difensore N’Guessan e il centrocampista Ciammaglichella.

Lecce-Torino: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lecce e Torino:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disp. Bleve, Brancolini, Cassandro, Lemmens, Romagnoli, Ceccaroni, Pezzella, Helgason, Askildsen, Maleh, Oudin, Ceesay, Persson, Banda. All. Baroni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Djidji, N’Guessan, Aina, Vojvoda, Ricci, Adopo, Gineitis, Ciammaglichella, Seck, Pellegri. All. Juric

Dove vedere Lecce-Torino in streaming e in TV

Lecce-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti delle gare di Serie A per il triennio 2021-2024.

Lecce-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Lecce-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 12.30