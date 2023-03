All’intervallo il Toro è avanti di due gol grazie alle reti di Singo e di Sanabria: scoppia pure una rissa alla mezz’ora, due espulsi dalla panchina

Per la sfida al Lecce del Via del Mare, Juric schiera la formazione annunciata, con Gravillon al posto di Djidji e Radonjic sulla trequarti, laddove nelle partite precedenti hanno agito da titolari Vlasic e poi Karamoh, tutti e due ai box. Per il resto è la stessa formazione del derby e del Bologna. Equilibrio nei primissimi minuti anche se è il Toro a rendersi pericoloso per primo, con la discesa di Radonjic, il cross del serbo e la testa di Singo, con pallone che finisce fuori. Il Lecce prova a rispondere al 10′ con un tiro da fuori di Di Francesco che però Gravillon intercetta. Al 15′ resta a terra Schuurs per una botta al volto ma il difensore si rialza subito dopo essere stato medicato. Ci provano i salentini con Strefezza, al cross per Di Francesco in area: un tentativo di rovesciata che però viene sventato da Singo. Al 20′ si sblocca il risultato: Miranchuk dal limite crossa per il palo più lontano, arriva Singo che deposita in rete, in posizione regolare. E non si fermano qui i granata che dopo soli 3 minuti raddoppiano: Radonjic supera Baschirotto, crossa in area dove Sanabria di piatto supera Falcone. Il Toro è in pieno controllo, decisamente più nervoso il Lecce. E poco dopo, intorno al 31′, si accende una maxi rissa all’altezza della panchina del Lecce. Tutto parte da un fallo di Ilic su Strefezza, a contatto la panchina dei salentini con i giocatori granata. Anche Milinkovic lascia la porta per intervenire: per gli spintoni è punito col giallo il portiere del Toro, stesso colore per Ilic e Strefezza, subito a contatto dopo quell’intervento. Due rossi anche: uno a Trinchera, il ds del Lecce, uno a Gerundo, fisioterapista del Toro. Si fa fatica a portare la partita sui binari della prima mezz’ora. Tanti interventi anche duri, tanto che Sacchi fa fatica a tenere calmi gli animi nonostante qualche altro cartellino. Rischiano il rosso per doppia ammonizione sia Strefezza che Hjulmand, ma l’arbitro li grazia. Si chiude dopo due minuti sul 2-0.