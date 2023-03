Sanabria dimostra di essere in un buon momento di forma e segna anche a Lecce, Schuurs è un muro: le pagelle di Lecce-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6,5: sempre puntuale e preciso nelle uscite, con i pugni allontana dall’area diversi cross risolvendo alcune situazioni pericolose. Di parate vere e proprie non ne deve mai fare ma è comunque tra i protagonisti positivi della partita.

GRAVILLON 6,5: esordio da titolare con la maglia del Torino per il difensore francese che supera bene l’esame. Si fa trovare sempre al posto giusto e dimostra di essere un difensore solido, difficile da superare per gli avversari. (st 36′ DJIDJI: sv)

SCHUURS 7: solita ottima prestazione da parte del centrale olandese che non sbaglia praticamente nulla in fase difensiva. Chiude ogni spazio, prende ogni pallone che arriva all’interno dell’area di rigore granata e risolve anche alcuni situazioni potenzialmente pericolose.

BUONGIORNO 6,5: nel secondo tempo è bravo a evitare guai opponendosi in un paio di occasioni alle conclusioni degli avversari. Altra buona prova da parte del difensore che non si fa condizionare neanche dal giallo che riceve in apertura.

