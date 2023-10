Lecce-Torino, diretta della partita di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, allo stadio Via del Mare si gioca Lecce-Torino. La squadra granata è in un momento difficile: ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro partite e soprattutto non segna da oltre un mese. Contro i salentini, fino a questo momento protagonisti di un’ottimo campionato, la formazione allenata da Ivan Juric cercherà una vittoria per uscire dalla crisi nella quale è piombata. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18: segui Lecce-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Lecce-Torino: il prepartita

Ore 16.00 Juric per la trasferta di Lecce ha recuperato Buongiorno, Zapata e Karamoh, tutti assenti contro l’Inter per via di diversi problemi muscolari. Il tecnico ha però perso Vlasic, che dovrà stare precauzionalmente a riposo ancora un paio di giorni dopo il violento colpo alla testa ricevuto contro l’Inter che lo ha anche fatto svenire in campo, oltre a Schuurs, il cui campionato è di fatto già terminato per via della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. In più ci sono da gestire i “casi” Ilic e Radonjic, che dovrebbero essere ancora una volta esclusi dalla formazione titolare.

Lecce-Torino: le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gallo, Baschirotto, Pongracic, Gendrey; Rafia, Ramadani, Kaba; Banda, Krstovic, Strefezza. A disp. Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Touba, Samek, Piccoli, Almqvist. All. D’Aversa.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Seck; Pellegri, Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Sazonov, Antolini, Tameze, Gineitis, Ilic, Radonjic, Zapata, Karamoh. All. Juric

Dove vedere Lecce-Torino in streaming e in TV

Dove vedere Lecce-Torino? In streaming la partita del Via del Mare è trasmessa in diretta su Dazn, la piattaforma on demand che detiene in diritti dell’intero campionato di Serie A. Non è invece prevista la diretta televisiva su Sky.

Lecce-Torino: le formazioni ufficiali

Lecce-Torino: la diretta

