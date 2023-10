Sintesi e commento / È proprio il difensore, al rientro dall’infortunio, a sbloccare il risultato e trascinare il Torino

Il Torino arriva a Lecce con due obiettivi: tornare al gol e tornare alla vittoria. Per riuscire a centrarli entrambi Juric decide di cambiare il modulo passando al 3-5-2 con Pellegri e Sanabria insieme in attacco, mentre Zapata parte dalla panchina. Torna in campo Buongiorno, che riprende il suo posto al centro della difesa con Rodriguez alla sua sinistra e Vojvoda nell’inedito ruolo di centrale di destra. A centrocampo la novità è invece Gineitis, titolare nel ruolo di mezzala sinistra. Il Lecce risponde con il consueto 4-3-3 con Almqvist, Krstovic e Banda in attacco. Nella prima mezz’ora succede poco, da segnalare un accesso duello tra Buongiorno e Krstovic, oltre che due gialli a Gineitis e Linetty. Poi il Lecce si accende, tutto parte da un passaggio sbagliato da Milinkovic-Savic che serve Almqvist al limite dell’area, l’attaccante giallorosso serve poi Banda la cui conclusione è però ben respinta dal portiere granata che si rifà dell’errore precedente. Due minuti dopo Krstovic riesce e entrare nell’area del Torino palla al piede e a concludere ma Milinkovic-Savic respinge ancora. La prima conclusione del Torino arriva al 38′, quando Ricci ci prova dalla distanza calciando però di molto sopra la traversa. Al 40′ terza parata della giornata di Milinkovic-Savic che si oppone a una conclusione di Almqvist. Al 41′ la partita si sblocca: Ricci viene ben imbeccato in area, svirgola il pallone al momento della conclusione che diventa però un assist perfetto per Buongiorno che colpisce di collo pieno e batte Falcone. E’ proprio il giocatore più rappresentativo del Torino a far tornare al gol la squadra granata, che passa in vantaggio alla prima conclusione verso la porta avversaria.