Prima dell’inizio di Torino-Atalanta, ha parlato Karol Linetty: “Lavoriamo per vincere le partite, per sfruttare le situazioni”

Poco prima dell’inizio di Torino-Atalanta, ha parlato Karol Linetty, queste le sue parole: “Lavoriamo per vincere le partite, per sfruttare le situazioni. Zapata sta bene, è un animale. Spero che oggi faccia gol, lui è pronto, non gli si deve dire niente”.