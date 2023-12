Torino-Atalanta, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È ancora il Torino a chiudere la giornata di Serie A. Per il 14° turno, i granata ospitano l’ostica Atalanta di Gian Piero Gasperini, piazzata all’8° posto in classifica ma che con una vittoria potrebbe agganciare la Fiorentina in 6ª posizione. Sarà una sfida interessante, tanto dal punto di vista sportivo quanto da quello relazionale, con tante storie ed esperienze che si incontrano e si intrecciano.

Torino-Atalanta: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-ATALANTA

ore 18:45 Mancano due ore all’inizio della sfida, e le squadre non sono ancora arrivate allo Stadio Olimpico Grande Torino. Si prospetta una partita di grande intensità, considerata la posta in palio. I granata, con i tre punti, si posizionerebbero al 10° posto, a una lunghezza di distanza dalla Lazio e dalla stessa Atalanta, in piena lotta per un posto europeo. Gli ospiti, invece, aggancerebbero la Fiorentina al 6° posto. È tutto pronto, le due squadre sono pronte per scendere in campo.

Torino-Atalanta: dove vederla in TV e streaming

La partita tra Torino e Atalanta sarà visibile su DAZN e Sky Sport. La prima, infatti, detiene i diritti del campionato italiano fino al 2029, mentre Sky ha la possibilità di scegliere tre partite da far visionare per ogni giornata. Per poter assistere alla sfida basterà avere un abbonamento per entrambe le piattaforme e, nel caso di DAZN, scaricare l’applicazione su smartphone, tablet, pc, Xbox o PlayStation.

Torino-Atalanta: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Vlasic, Vojvoda; Sanabria, Zapata. A disposizione: Popa, Gemello, Sazonov, Djidji, Ricci, Gineitis, Soppy, Lazaro, Karamoh, Savva, Seck,. All. Juric

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Muriel. A disposizione: Carnesecchi, Holm, Zortea, Bakker, Zappacosta, Bonfanti, Adopo, Miranchuk, Pasalic. All. Gasperini.

Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Torino: in attesa di comunicazione

Atalanta: in attesa di comunicazione

Torino-Atalanta: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle ore 20:45