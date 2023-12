Sintesi e commento di Torino-Atalanta, ultima sfida di questa giornata: la rete del colombiano sta decidendo il match

Per la sfida all’Atalanta, Juric manda in campo la formazione annunciata. Ricci parte dalla panchina, c’è come annunciato di nuovo Milinkovic-Savic in porta mentre in difesa ancora una volta è Tameze ad essere scelto come braccetto di destra. Dalla parte opposta Gasperini sceglie l’ex Miranchuk dal 1’ per agire insieme a De Ketelaere alle spalle di Lookman. Dopo cinque minuti Linetty spende il primo giallo e lo stesso poco dopo fa Scalvini, che aveva tentato di fermare Zapata. Proprio il colombiano, uno degli ex – certamente il più atteso – è il giocatore che questa partita la sblocca. Al 22′ pallone conquistato sulla trequarti da Ilic che serve Vojvoda alla sua sinistra, il kosovaro vede l’inserimento di Vlasic e lo serve, la palla arriva in area tra i piedi di Zapata che si gira, segna ma non esulta. Poco prima Gasperini aveva già perso Djmsiti per un problema muscolare: al suo posto Bakker. Al 28′ è di nuovo Zapata ad avere una chance ma Musso interviene e anticipa l’attaccante. Al 31′ primo squillo atalantino con De Ketelaere che però tira addosso a Milinkovic. La squadra di Gasperini prova ad uscire timidamente dalla morsa granata: al 32′ punizione di Koopmeiners ma esce Linetty e ribatte la conclusione. In panchina Juric esulta quasi come fosse un gol. Il Toro la controlla fino all’intervallo: pochi secondi prima del duplice fischio, giallo per Buongiorno che si arrabbia tantissimo con Piccinini.