Torino-Bologna, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Bologna è la sfida che chiuderà la giornata di campionato e che metterà di fronte una squadra, quella felsinea, ben lanciata verso il settimo posto e un’altra, quella granata, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Juventus martedì allo Stadium. Thiago Motta recupera Arnautovic mentre Juric perde Ricci per squalifica, potendo contare su Aina che una giornata l’ha scontata. Segui in diretta Torino-Bologna su Toro.it.

Torino-Bologna: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-BOLOGNA

Ore 18.45 Mancano ancora due ore all’inizio di Torino-Bologna, nel capoluogo piemontese è una serata serena non particolarmente fredda. La squadra di Juric questa sera è chiamata a vincere per alimentare le speranze di qualificazione a una coppa europea e avvicinarsi al settimo posto condiviso proprio dal Bologna e dalla Juventus (che ieri ha perso contro la Roma). Con un successo i granata si porterebbero a un solo punto di distanza da queste due squadre. Juric deve fare i conti con le assenze di Vlasic, Pellegri, Lazaro, Vieira e Zima per infortunio e quella di Ricci per squalifica. Quest’oggi potrebbe lanciare per la prima volta da titolare Gravillon.

Torino-Bologna: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Aina, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp: Gemello, Fiorenza, Djidji, Bayeye, Rodriguez, Singo, Adopo, Gineitis, Seck, Radonjic. All. Juric.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Sosa, Lucumì, Posch; Moro, Schouten; Soriano, Ferguson, Orsolini; Arnautovic. A disp. Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Soumaoro, Kyriakopoulos, Lykogiannis, Medel, Bonifazi, Pyyhtia, Aebischer, Sansone, Zirkzee, Barrow. All. Thiago Motta.

Dove vedere Torino-Bologna in streaming e in TV

Torino-Bologna in diretta streaming e TV sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti delle gare di Serie A per il triennio 2021-2024.

Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Torino-Bologna: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45