Sintesi e commento di Torino-Bologna: i granata partono forte e imparano a soffrire nel secondo tempo, mantenendo il vantaggio

Un derby da riscattare e un’occasione da non sprecare per il Toro di Juric che, con un occhio alla lotta Europa riesce a portare a casa i tre punti contro un Bologna particolarmente ispirato nell’ultimo periodo. I felsinei provano a dare continuità alle ultime prestazioni, senza riuscirci questa volta. Non basta la crescita nel secondo tempo: i granata sanno soffrire e il vantaggio iniziale targato Karamoh consegna a Juric e i suoi la vittoria.

Il primo tempo: vantaggio granata targato Karamoh

Una prestazione sufficientemente convincente per Ivan Juric quella vista contro la Juventus, tanto da indurlo a riproporre la stessa formazione dell’ultima giornata. Ancora Djidji, Schuurs e Buongiorno nelle retrovie, con Rodriguez confermato in fascia assieme a Singo, a supporto dei compagni Linetty e Ilic a centrocampo. Trequarti che rimane invece nelle mani di Miranchuk e Karamoh, certezza di questo fronte offensivo, assieme a Sanabria. Tante conferme anche per Thiago Motta che, costretto ancora a centellinare Arnautovic, cambia solamente Moro per Dominguez.

Il Toro non si fa attendere: dopo pochi minuti arriva la prima occasione. Al 5′ Sanabria, si insinua tra i difensori rossoblu e tenta l’imbucata sul primo palo. Skorupski salva i suoi in corner rischiando l’autogol. Poco dopo sono i granata a pasticciare in difesa con Djidji, che rischia di regalare un pallone velenoso a Barrow. I granata si fanno però perdonare in fretta. La doppia occasione prima con Singo di testa su cross di Rodriguez (10′)e poi con Miranchuk murato da Karamoh(13′), viene trasformata in vantaggio proprio dal numero 7 su assist di Sanabria al 22′. Trotterellando, salta la difesa avversaria e beffa Skorupski con un tocco di punta per correre subito ad abbracciare Juric. Nessuna reazione da parte del Bologna, che resta in balia degli avversari. L’arbitro non assegna recupero e le due squadre tornano negli spogliatoi.

Il secondo tempo: Bologna che cresce, Toro che regge

Nessun cambio al rientro in campo per le due formazioni. I rossoblù provano a cambiare piglio e si ritrovano a gestire con ordine. È però ancora il Toro a rendersi pericoloso con Karamoh al 3′. Su sviluppo da calcio piazzato, tenta il colpo di testa, senza trovare lo specchio. Gli risponde qualche minuto dopo sul fronte opposto Barrow con la prima vera occasione per i suoi su cross di Posch. Il pareggio non arriva ma cresce il coraggio della squadra ospite, che aumenta il pressing. Con Lucumì di testa che fallisce però, Thiago Motta corre ai ripari e inserisce Kirkzee al posto dell’ex Toro Soriano al 12′. Con lo scorrere dei minuti, crescono i felsinei che al 16′ tornano in avanti con Orsolini a caccia di Ferguson. Linetty salva i suoi, che inaspriscono il gioco fino al primo giallo del match per Buongiorno al 18′. Aggressivo, il Bologna si avvicina ancora al gol con il suo 7, che si ritrova una prateria davanti e Milinkovic-Savic mal posizionato. Schuurs salva tutto chiudendo in corner. Cresce la sofferenza e con essa i dubbi di Juric: entrano Radonjic, Aina e Vojvoda per Karamoh, Singo e Rodriguez al 28′ e gli effetti sperati arrivano. I granata tornano in avanti con una punizione da buona posizione sfruttata male e cercano di rifarsi sotto poco dopo con Radonjic per Vojvoda, vicino al gol di testa al 35′. Il gioco si accende, così come gli animi: nel finale si aggiungono Schouten e il 27 granata alla lista degli ammoniti, ma non si ferman o i botta e risposta tra le due formazioni. Il Toro rischia su una punizione calciata da Orsolini, ed è qui che Juric inserisce Seck per Sanabria. I 4 minuti di recupero si trasformano in un assedio felsineo, che si rivela sterile.