Le pagelle di Torino-Bologna: l’attaccante decisivo, in mezzo Linetty fa il bello e il cattivo tempo

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: nel primo tempo non deve quasi mai intervenire perché il Bologna di occasioni pericolose non ne costruisce. Nella ripresa, quando il Bologna alza i giri e si affida anche a dei lanci lunghi, gioca d’anticipo uscendo al limite per evitare danni

DJIDJI 6.5: segue come un’ombra Ferguson e riesce a disinnescarlo. Nel primo tempo rischia tantissimo con una leggerezza di cui Barrow per un pelo non approfitta

SCHUURS 7: l’intervento in scivolata su Orsolini al 26′ del secondo tempo è la sintesi della sua stagione, oltre che della sua partita. Grande attenzione fino all’ultimo minuto di recupero, quando toglie un pallone a Orsolini.

BUONGIORNO 6.5: ormai un veterano, trasmette serenità al reparto e non sbaglia praticamente nulla

