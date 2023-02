Torino-Cremonese, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Una sfida cruciale, a otto giorni dal derby. Torino-Cremonese vale il settimo posto in classifica in solitaria e vale pure il sorpasso al Bologna ma anche e soprattutto alla Juventus. Un modo per poter ripartire dopo la sconfitta di San Siro di dieci giorni fa e trovare tre punti fondamentali per la rincorsa all’Europa League. Una sfida per la quale Juric non avrà a disposizione Vlasic, fermato da un infortunio muscolare: il croato è rimasto fuori dalla lista dei convocati insieme agli altri lungodegenti. Segui Torino-Cremonese in diretta su Toro.it.

Torino-Cremonese: la cronaca in diretta

6′ Tacco di Karamoh in avanti. Nessun compagno ci arriva. Si riparte da Carnesecchi

5′ Fallo di Ilic ai danni di Sernicola. Puniizone per i grigiorossi, che sprecano il possesso, regalandolo a Vanja Milinkovic-Savic

4′ Occasione per Aina. Filtrante efficace di Linetty per il compagno, che non ci arriva. La Cremonese chiude in out

3′ Pallone di Aina buono per Sanabria che lo protegge e torna dall’esterno. La difesa avversaraia recupera e gestisce palla

2′ Ola Aina cerca l’uno contro uno. Il pressing avversario lo costringe a tornare da Djidji

1′ Si parte! Primo pallone gestito dalla Cremonese. Lancio lungo per i grigiorossi. Subito cross da Benassi, che cerca l’imbucata ma non la trova

PRIMO TEMPO

Torino-Cremonese 0-0: il tabellino

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Buongiorno, Singo, Adopo, Gineitis, Vieira, Vlasic, Radonjic, Seck. All. Juric.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Okereke, Tsadjout. A disp. Sarr, Sarr, Ferrari, Lochoshvili, Bonaiuto, Quagliata, Ghiglione, Castagnetti, Ciofani, Dessers, Afena Gyan, Galdames, Acella. All. Ballardini

Arbitro: Camplone di Pescara (ass. Passeri e Costanzo; IV Meraviglia; Var Mazzoleni; Avar Paganessi)

Torino-Cremonese: il prepartita

Ore 20.30 Il riscaldamento delle due squadre è terminato. A breve inizierà la partita.

Ore 20.00 I giocatori delle due squadre sono entrati in campo per il riscaldamento, i primi a mettere piede nel terreno di gioco sono stai come sempre i portieri seguiti dai vari giocatori di movimento.

Ore 19.30 I pullman sono arrivati allo stadio Grande Torino: fra poco, dopo la consueta ricognizione, inizierà il riscaldamento delle squadre.

Ore 18.45 Mancano circa due ora al calco d’inizio della partita tra Torino e Cremonese, una gara molto importante per a formazione granata a cui, purtroppo, la squadra di Ivan Juric non arriva nelle migliori condizioni fisiche. Oltre ai lungodegenti David Zima, Valentino Lazaro, Samuele Ricci e Pietro Pellegri, si è aggiunto alla lista degli assenti anche Nikola Vlasic, fermato da un problema muscolare che verrà meglio valutato nei prossimi giorni. Due invece gli assenti nella formazione grigiorossa: lo squalificato Vasquez e l’infortunato Chiriches.

Torino-Cremonese: le formazioni ufficiali

Torino-Cremonese: dove vederla in tv e streaming

