Longo presenta in conferenza stampa Torino-Parma

Il tecnico del Torino Moreno Longo presenta la sfida contro il Parma: “Il dispiacere più grande e non avere i nostri tifosi al nostro fianco”

Il tecnico del Torino Moreno Longo ha presentato la sfida di domani contro il Parma in conferenza stampa. Un momento per fare il punto sulla situazione del calcio, del suo Torino e anche della necessità di giocare a porte chiuse: “Mi ha fatto venire in mente la partita che abbiamo giocato con il Frosinone l’anno scorso contro il Bologna a porte chiuse qui al grande Torino. Una partita atipica nel vuoto dello stadio, diversa dalle altre. Anche perchè penso che il calcio sia della gente, dei tifosi. E qui a Torino lo sappiamo bene perchè abbiamo una tifoseria che sa essere un valore aggiunto per noi. E questo è il dispiacere più grande che possa esserci in una partita del genere: non avere i nostri tifosi al nostro fianco”.

Longo: “Solo giocando si troverà il ritmo dei 90 minuti”

Poi, sullo stato di salute della sua squadra dopo 3 mesi di stop: “Mancanza di sprint significa per me non avere magari i 90 minuti nelle gambe ma questa è una situazione atipica un po’ per tutte le squadre. Se in una situazione normale si sta fermi un mese, e non del tutto visto che i giocatori durante l’estate qualcosa fanno sempre, e poi si riesce a fare 7/8 amichevoli prima dell’inizio del campionato, adesso dopo 3 mesi ci ritroviamo a ripartire senza aver fatto amichevoli. Solo giocando si troverà il ritmo dei 90 minuti. E quindi ci saranno dei momenti dove la testa conterà più delle gambe”.

