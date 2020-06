La probabile formazione del Torino: per Longo la tentazione Zaza - Toro.it

Sarà un Toro capace di cambiare sistema a gara in corso: Longo tentato dalla difesa a quattro e dalla coppia Zaza-Belotti

Sembra la prima dell’anno, in realtà non lo è: ma da un certo punto di vista, considerato quanto Longo ci tenga all’aspetto mentale, alla “testa”, è come se lo fosse. Perché forse dopo quattro mesi senza gare ufficiali i pensieri si sono diradati e quel Toro in caduta libera è pronto a fare spazio ad un altro. Più leggero nella testa ma purtroppo anche più “corto” nell’organico, considerato che non saranno a disposizione Verdi e Baselli e molto probabilmente Ansaldi (i convocati arriveranno in mattinata). In queste settimane al Filadelfia e al Grande Torino è stato provato sia il 4-4-2- che il 3-4-3 (o 3-4-2-1). Nel primo caso la coppia d’attacco chiamata a scendere in campo dall’inizio sarà quella formata da Zaza e Belotti.

Toro, idea 4-4-2 contro il Parma

Se la scelta di Longo cadesse quindi nel Toro con difesa a quattro, nel pacchetto arretrato Izzo e Nkoulou, inamovibili, sarebbero i due centrali, mentre a destra agirebbe De Silvestri. Sulla sinistra il ballottaggio è tra Aina e Bremer, quest’ultimo provato proprio in quel ruolo.

L’emergenza ha costretto il tecnico a ridisegnare la squadra e anche ad adattare i giocatori alle proprie esigenze. In mezzo al campo, sulle fasce, agirebbero da una parte Edera e dall’altra Berenguer. In mediana i muscoli di Rincon e di Meitè.

Davanti, come detto, spazio invece a Zaza e Belotti: l’intesa tra loro funziona ma in partita non sempre la resa è stata ottimale. Rispetto a Mazzarri, però, l’ex Valencia ha la fiducia dell’attuale allenatore: sta a lui ripagarla a dovere.

La probabile formazione del Toro

Ecco il probabile undici che scenderà in campo al Grande Torino

Probabile formazione Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Meité, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Ghazoini, Singo, Aina, Greco, Lukic, Adopo, Millico. All. Longo.

Indisponibili: Baselli, Verdi, Ansaldi