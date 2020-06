Parma, la probabile formazione / Torna Sepe in porta, davanti spazio a Gervinho

Tra le fila del Parma spazio a Darmian che ritroverà il Grande Torino da avversario così come Kurtic, confermato a centrocampo

Per la Serie A è ormai davvero questione di poche ore per tagliare di nuovo il nastro di partenza della stagione 2019/2020: una ripartenza che vedrà il Parma ospite di un Torino a caccia di punti preziosissimi per agguantare la salvezza. Una classifica che, come dichiarato dallo stesso tecnico dei crociati, non rispecchia i valori della società granata e proprio per questo D’Aversa non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Né di fare strani esperimenti: confermato il classico 4-3-3 che riporterà sul campo del Grande Torino anche un paio di vecchie conoscenze granata. Ma partiamo dai pali che torneranno ad essere protetti da Sepe. Davanti al portiere, tornato a disposizione di D’Aversa, la linea della retroguardia sarà composta da Darmian, che ritroverà il Toro da avversario, e Gagliolo con al centro la coppia Iacoponi-Bruno Alves.

Confermato Kurtic, Gervinho torna in attacco

A centrocampo, un’altro ex granata farà ritorno al Grande Torino da avversario. Si tratta di Kurtic che formerà la mediana dei Crociati insieme a Kucka e Hernani mentre in attacco insieme a Kulusevski e Cornelius dovrebbe partire dal primo minuto Gervinho. Il giocatore, in dubbio nei giorni scorsi, si è totalmente ristabilito e nella conferenza stampa di presentazione è stato proprio lo stesso D’Aversa a confermare che “sta bene e potrebbe anche partire dall’inizio“.

La probabile formazione del Parma

Ecco l’undici probabile che Roberto D’Aversa schiererà contro il Torino nella sfida di questa sera in programma alle 19:30 al grande Torino:

Probabile formazione Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. A disp.: Radu, Corvi, Dermaku, Karamoh, Laurini, Barillà, Scozzarella, Caprari, Regini, Brugman, Sprocati. All. D’aversa



Squalificati: nessuno

Indisponibili: Inglese, Adorante