Le parole di Moreno Longo, tecnico granata, dopo Bologna-Torino, terminata con un pareggio grazie alle reti di Svanberg e Zaza

A termine del match tra Bologna e Torino, terminato in pareggio, Moreno Longo fa il punto della situazione: “Bilancio molto positivo. La situazione era complicatissima. Forse c’è chi non si è reso conto del pericolo che abbiamo corso. Dall’interno però abbiamo percepito grande preoccupazione per il raggiungimento di un obiettivo che non era scontato. Non posso non valorizzare questo risultato che è la salvezza raggiunta, un risultato che permette a questa società di poter riprogrammare il futuro dalla Serie A”. Sicuramente quando sono arrivato qui, l’Europa era nella mia testa e di tutto lo staff. Poi abbiamo preso atto della situazione e di quel che c’era da fare, abbiamo preso atto del fatto che l’obiettivo non poteva che essere la salvezza.“, queste le parole di Longo ai microfoni di Torino Channel.

Il tecnico del Toro: “Senza lockdown e con un settimana in più avremmo potuto fare di più”

“La salvezza si raggiunge facendo punti in modo sporco, con pragmatismo e cattiveria, vincendo gli scontri diretti, facendo bene sulle palle inattive.” continua il tecnico granata: “La rosa non era molto lunga quindi abbiamo scelto appositamente di rinunciare a giocatori importanti in match di un certo livello per preservare le forze e puntare sulle partite che non potevamo non vincere. Forse, non ci fosse stato il lockdown, anche solo con una settimana di lavoro in più avremmo potuto fare meglio, da ogni punto di vista, ma così non è stato e, visto il format, abbiamo dovuto concentrarci più che altro sul lavoro mentale da fare con una squadra che aveva smesso di combattere“.

Longo: “Non è stato semplice il finale di campionato”

Sulla partita col Bologna dice: “Non c’era nulla in palio ma ci tenevamo a chiudere al meglio. Non è stato semplice il finale di campionato e abbiamo raggiunto l’obiettivo. Celesia? Sono contento per avergli dato modo di realizzare questo sogno. Ha buone prospettive. Bisognerà aiutare il suo percorso di crescita per farlo diventare un giocatore di livello. Avrei voluto dargli qualche minuto in più, ma volevamo chiudere bene e la partita è rimasta in bilico fino alla fine. Questa è stata la mia ultima partita. Ci tengo a ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di arrivare a Torino. Ringrazio i ragazzi, lo staff perchè insieme abbiamo fatto qualcosa che può essere solo apprezzato nel tempo.“