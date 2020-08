Le pagelle di Bologna-Torino: gran gol di Zaza, esordio di Celesia

Zaza trasforma in gol l’assist di Verdi, Rosati sulla rete dei felsinei non è incolpevole: le pagelle di Bologna-Torino

ROSATI 5.5: sul tiro telefonato di Svanberg poteva (e doveva) fare molto di più. Longo gli dà una chance ma il portiere non la sfrutta nel migliore dei modi.

IZZO 6: torna in campo dopo qualche acciacco che ne ha condizionato la presenza nell’ultimo periodo. Non ci sono sbavature ma non c’è nemmeno uno dei suoi soliti squilli (st 32′ NKOULOU SV)

DJIDJI 5.5: non gli è mai stato congeniale guidare la difesa in uno schieramento a tre, anche stasera la sua presenza non riesce a dare la giusta sicurezza al reparto. Qualche errore di troppo (st 47′ CELESIA SV)

BREMER 6: senza Nkoulou al suo fianco perde qualcosina, ma si fa sentire senza dubbio anche l’ennesima gara di fila giocata dopo la pausa per la pandemia.