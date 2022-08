Il capitano granata commenta così a Sport Mediaset la vittoria per 3-0 sul Palermo, che ha garantito il passaggio del turno ai suoi

Un assist, un altro annullato e soprattutto un gol che segna una nuova era per Sasa Lukic in granata. Il nuovo capitano del Torino si è fermato a parlare a Sport Mediaset, al termine della gara che ha visto i granata sbarazzarsi del Palermo col risultato di 3-0. “Una bellissima serata per noi. Non potevamo immaginare più bel inizio di stagione, perché era importante iniziare bene. Nel primo tempo non abbiamo fatto come si deve. Non abbiamo trovato le giocate, però abbiamo parlato nella pausa, poi nel secondo tempo siamo usciti e abbiamo fatto le cose che dobbiamo fare. Sono contento di questo ragazzi che si comportano bene, che stanno lavorando sempre e non mollano mai. Stasera abbiamo dimostrato che siamo seri perché tra sei giorni inizia una nuova stagione e dobbiamo farci trovare pronti”.

Lukic sugli obiettivi

E sugli obiettivi stagionali: “Ogni partita è importante per noi. Guardiamo partita dopo partita. La prossima è la più importante per noi. Dobbiamo guardare solo così. Partita dopo partita e vincere il più possibile”.