Sintesi e commento di Torino-Palermo: Milinkovic-Savic salva su Brunori in apertura, poi i granata crescono

È di nuovo tempo di calcio per il Torino, impegnato questa sera con il Palermo per il primo turno di Coppa Italia. Juric nel suo consueto 3-4-2-1 rispolvera Milinkovic-Savic tra i pali, lasciando Berisha fuori dall’undici titolare. Gestione di palla totalmente granata nei primi minuti che porta frutto: al 3′ arriva il primo corner del match targato Rodriguez. Una serie di rimpalli favorisce temporaneamente il Toro, che non trova il vantaggio con Lukic. È poi un errore di Ola Aina al 7′ a dare forza agli avversari: i rosaneri provano a sbloccarla con un pallonetto irriverente di Floriano dai quaranta metri. Non manca la risposta di Milinkovic, costretto ad intervenire nuovamente poco dopo su un tiro di destro daìi Brunori. Prosegue il botta e risposta tra le due seuqadre. Radonjic prova a mettersi in luce sfruttando un cambio di passo all’11’ ma un dribbling di troppo gli fa però perdere l’attimo. Scorrono i minuti sul cronometro, così come il pallone da una parte all’altra del rettangolo verde, che si vede al centro di un calo da parte di entrambe le formazioni. I granata alzano il baricentro e riaccendono la luce al 21′ con Seck, poco presente fin qui, ma il risultato resta invariato. Juric esorta i suoi ad alzare la pressione ad un quarto d’ora dal 45′: Radonjic prova a prenderlo in parola e si crea un’occasione al 35′ accentrandosi e calciando senza trovare lo specchio. Si ripete a pochi secondi dalla fine, dopo Sanabria e Singo, ma la musica non cambia.