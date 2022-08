Torino-Palermo, diretta della partita di Coppa Italia 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Prima uscita stagionale dei granata: Torino-Palermo allo stadio Olimpico Grande Torino aprirà ufficialmente l’annata della squadra di Juric, a una settimana dal debutto in campionato. Una sfida , quella dei trentaduesimi di Coppa Italia, che vedrà in campo da una parte il Toro, ancora a caccia degli ultimi dettagli per dirsi una squadra completa, dall’altra un Palermo che è in attesa di conoscere il suo allenatore, dopo l’addio di Baldini. Segui Torino-Palermo in diretta su Toro.it

Coppa Italia, Torino-Palermo: il prepartita

Ore 19.15 Giornata molto calda a Torino. Intorno allo stadio Grande Torino c’è poco fermento: non è atteso un grande pubblico, complice da una parte il periodo – molti tifosi sono in vacanza – dall’altra il malumore di una piazza delusa da una campagna acquisti poco soddisfacente. Le squadre arriveranno allo stadio a breve, poi dopo la consueta ricognizione inizierà il riscaldamento.

Ore 19.30 Il pullman del Torino ha raggiunto lo stadio Olimpico-Grande Torino

Coppa Italia, Torino-Palermo: dove vederla in tv e streaming

Torino-Palermo di Coppa Italia in diretta sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. La diretta web sarà su Toro.it.

Coppa Italia, Torino-Palermo: formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Aina; Radonjic, Seck; Sanba

Coppa Italia, Torino-Palermo: la diretta

Calcio d’inizio alle 21.15