Le parole del numero dieci del Torino, autore della doppietta decisiva: “Juric è un grande allenatore, oggi abbiamo giocato una partita importante”

Così Lukic ha commentato la prima doppietta: “In cinque anni non ci ero mai riuscito e oggi sono molto contento. Abbiamo giocato una partita veramente molto importante e creato tanto e potevamo fare anche di più. Dobbiamo continuare così, possiamo crescere e dobbiamo finire in campionato in crescendo”. Si è preso la responsabilità del rigore, nel primo tempo: “Senza il Gallo l’ho fatto io. Devo continuare a lavorare e mantenere l’umiltà”, ha spiegato. Poi su quell’abbraccio con Juric, dopo il gol: “Dal primo giorno abbiamo parlato e ci siamo detti tante cose guardandoci negli occhi. Mi ha fatto crescere tanto, è un grande allenatore, mi dà tanta fiducia. Il segreto del Toro? Non molliamo mai, dobbiamo continuare così. Ringrazio i tifosi presenti oggi”.