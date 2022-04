Le pagelle di Torino-Spezia: per Lukic prestazione e gol, si rivede Praet, per Djidji fallo da rigore nel finale

MILINKOVIC-SAVIC 6: torna titolare vista l’indisposizione di Berisha e passa quasi l’intera partita a fare da spettatore. Qualche uscita nella parte finale del match, ma poco impegnato di fronte ad un avversario quasi dimesso.

ZIMA 6: per poco non segna il gol del raddoppio in una delle sue sortite offensive, dietro è sempre attento.

BREMER 6.5: guida un reparto che oggi deve limitarsi ad amministrare la partita senza correre grossi pericoli. Quando serve però è sempre al posto giusto, Manaj non la vede mai. Esce dopo una botta ma sulle sue gambe (st 30′ DJIDJI 5.5: una scena già vista, un fallo da rigore nel finale, solo che stavolta per fortuna è ininfluente).

RODRIGUEZ 6.5: di pericoli lo Spezia non ne crea praticamente mai. Una punizione respinta dalla barriera e qualche incursione in avanti. Juric lo richiama all’intervallo in vista di Bergamo (st 1′ BUONGIORNO 6: buono il suo impatto)