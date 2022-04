Così Thiago Motta commenta la sconfitta dello Spezia: “Nel secondo tempo la squadra ha reagito e provato a far stare basso il Toro”

Così Thiago Motta ha commentato la sconfitta: “Nel primo tempo non bene, abbiamo sofferto ma poi nella ripresa siamo andati meglio. Se c’è qualcosa da migliorare è tutta responsabilità mia”. Sul rigore a freddo: “Sono cose che accadono, non sarà la prima o l’ultima volta, di positivo c’è che quando prendi un gol subito poi hai tutto il tempo per ribaltarla. Sul secondo gol potevamo fare meglio, anche perché nella ripresa abbiamo pure cercato di limitare i giocatori di maggior qualità del Toro e provato a cambiare il nostro atteggiamento, costringendo anche loro a stare più bassi, a volte ci siamo riusciti altre no, sono contento per come abbiamo finito la partita. Ora dobbiamo riposare e poi pensare alla prossima”.

Sul cambio di sistema e se questo può aver influito nel primo tempo: “Può essere e in questo caso la responsabilità sarebbe mia, però con lo stesso schema nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, quindi qualcosa di buono c’è al di là della tattica, alla fine siamo sempre undici contro undici, prendo quello di positivo che c’è stato come la reazione”.