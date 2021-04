Le parole del granata Rolando Mandragora dopo il primo tempo di Torino-Juventus terminato sull’1-1

E’ Rolando Mandragora, autore della conclusione poi spinta in rete da Sanbria per il gol dell’1-1 a commentare il primo tempo del derby della Mole: “Siamo entrati subito in partita, il gol ci ha dato la reazione giusta e abbiamo trovato il pareggio. Servirà la stessa attenzione e la stessa fame, la capacità di stare compatti per fare il risultato“.