Torino-Juventus, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Questo Torino-Juventus è il derby della Mole numero 202: è una partita molto importante per la classifica di entrambe le squadre, i granata sono in piena lotta per non retrocedere in serie B, i bianconeri invece vogliono invece riuscire a ottenere almeno la qualificazione alla prossima Champions League. Entrambe le formazioni hanno perso per 1-0 l’ultimo match disputato prima della pausa per le nazionali: la squadra di Nicola è stata sconfitta dalla Sampdoria, quella di Pirlo dal Benevento. Segui il derby Torino-Juventus in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Juventus: il prepartita

Ore 15.45 Mancano ancora più di due ore al calcio d’inizio del derby tra il Torino e la Juventus ma, nel capoluogo piemontese, si respira già la tensione per la partita. La formazione granata arriva al match senza due giocatori importanti come Lyanco e Singo (fermati da diversi infortuni) e con Nkoulou che ha sulle gambe pochi allenamenti dopo essere stato fermo per un mese a causa del Covid. Diverse assenze anche tra le fila bianconere: Bonucci e Demiral sono stati fermati dal Coronavirus, Dybala, Arthur e McKennie non sono stati convocati per punizione dopo la festa a casa del centrocampista americano di qualche sera fa.

Torino-Juventus: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Sanabria, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Ferigra, Nkoulou, Rodriguez, Vojvoda, Gojak, Baselli, Linetty, Bonazzoli, Verdi, Zaza. Allenatore. Nicola.

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Danilo, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disposizione. Pinsoglio, Israel, Dragusin, Frabotta, Rabiot, Bernardeschi, Di Pardo, Fagioli, Kulusevski, Felix Correia, Di Marino. Allenatore. Pirlo.

Torino-Juventus: dove vederla in TV e in streaming

Il derby Torino-Juventus, in diretta streaming, sarà trasmesso da Dazn: la partita può essere vista collegandosi al sito oppure da pc, smartphone, tablet e smart TV attraverso l’app di Dazn. Il match è trasmesso anche in diretta TV sul canale Dazn1 (canale 209 di Sky). Su Toro.it la diretta web della partita.

Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Juventus: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.00