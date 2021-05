Il commento di Rolando Mandragora prima di Spezia-Torino, match valido per la 37^ giornata di campionato

Una sconfitta che brucia ancora quella del Torino subita mercoledì con il Milan. Ora però nel mirino c’è lo Spezia, per avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo. Rolando Mandragora commenta così la sfida: “Oggi scenderà in campo un Toro arrabbiato, che metterà in campo tutta la rabbia e l’orgoglio. Ci brucia ancora la sconfitta di mercoledì. Oggi dobbiamo tramutare la rabbia in forza del gruppo. La società c’è stata vicina e oggi abbiamo voglia di riscendere in campo. Come risollevarsi dal Milan? Con la fame, la voglia di scendere in campo e dimostrare quello che siamo realmente, quindi non quello che si è visto contro il Milan. Oggi andremo in campo e lo dimostreremo“.