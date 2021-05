Spezia-Torino, le formazioni ufficiali: confermati solamente Sirigu, Bremer e Mandragora della squadra titolare contro il Milan

Per la partita contro lo Spezia, Davide Nicola cambia 8/11 della formazione titolare che era scesa in campo mercoledì contro il Milan. Gli unici confermati sono Salvatore Sirigu in porta, Gleison Bremer in difesa e Rolando Mandragora a centrocampo. In attacco spazio alla coppia Sanabria e Belotti, con Zaza e Bonazzoli che tornano ad accomodarsi in panchina. Nello Spezia torna invece titolare Nzola al centro dell’attacco, con Agudelo e Saponara a supporto.

Spezia-Torino: le formazioni ufficiali

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Saponara. A disposizione: Provedel, Agoume, Gyasi, Farias, Bastoni, Estevez, Erlic, Verde, Dell’Orco, Vignali, De Souza, Piccoli. Allenatore: Italiano

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione: Ujkani, Sava, Lyanco, Baselli, Zaza, Rodriguez, Singo, Verdi, Bonazzoli, Buongiorno. Allenatore: Nicola