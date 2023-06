Prima del calcio d’inizio di Torino-Inter, la curva Maratona ha esposto uno striscione di disappunto sul patteggiamento della Juventus

“Merde e Figc legame indegno: senza vergogna – senza ritegno”. E’ questo lo striscione che è apparso in curva Maratona prima del calcio d’inizio di Torino-Inter, seguito da una serie di cori contro la società bianconera. La curva granata ha così espresso tutto il proprio disappunto per il patteggiamento avvenuto in settimane tra la Juventus e la Procura Federale per la manovra stipendi.