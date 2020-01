Mazzarri: "Prestazione indifendibile" - Toro.it

Le parole di Walter Mazzarri dopo la sfida persa dal Torino contro l’Atalanta valida per la seconda giornata di ritorno

E’ un Mazzarri amareggiato quello che commenta la pessima prestazione del Torino contro l’Atalanta. Sfida nella quale “Cosa non ha funzionato? Tutto non ha funzionato. Sono venuto per chiedere scusa di una prestazione indifendibile. Non ha senso nemmeno commentarla. Andremo subito in ritiro non si sa per quanto tempo. Oggi è indifendibile tutto, non è giustificabile una prestazione del genere. Chiediamo scusa a tutti”.