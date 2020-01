Belotti: "E' stato umiliante. Chiediamo scusa a tutti" - Toro.it

Il capitano del Toro Andrea Belotti: “Abbiamo sbagliato tutto. E’ il periodo più difficile: dobbiamo trovare le forze per uscirne

Il capitano del Torino Andrea Belotti, intervenuto ai microfoni di Sky, commenta così il crollo contro l’Atalanta: “E’ il periodo più difficile, dopo una sconfitta 7-0 in casa… è stato umiliante. Non possiamo far altro che chiedere scusa, non è stata una prestazione all’altezza del Torino. Abbiamo sbagliato tutto. All’inizio ho avuto qualche occasione anche io, è stata una partita combattuta: abbiamo preso il primo gol perdendo palla noi, il secondo su calcio d’angolo poi il 3-0 a fine primo tempo ci ha spezzato le gambe. Nel secondo tempo abbiamo preso subito altri due gol di fila: è tutto difficile, ma c’è poco da dire se non scusa ai tifosi”.

Il capitano del Torino: “Una prestazione così fa male all’orgoglio”

E’ stata pessima, quella di una squadra che è entrata in campo non come il Torino sa fare. Oggi l’Atalanta ci ha superato in tutto e per tutto e questa sconfitta fa male. Fa male dentro, lo dico personalmente: nell’orgoglio. E’ anche la peggior sconfitta che ho avuto in carriera. C’è solo da chiedere scusa a tutta la gente di Torino perchè una prestazione del genere è incommentabile.

Andrea Belotti: “Il ritiro è utile per guardarsi in faccia e parlare”

Il Gallo ha poi parlato anche delle dichiarazioni di Mazzarri circa il ritiro: “E’ utile per guardarsi in faccia e parlare. Ci servirà per riunirci e servirà anche per confrontarci, anche magari per sfogarsi. Poi bisogna trovare le motivazioni giuste, ci giochiamo un quarto di finale importante: bisogna trovare le forze dentro di noi per uscirne. Le partite si possono anche perdere ma bisogna uscire dal campo avendo dimostrato di aver dato tutto“.