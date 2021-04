Il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic commenta il pareggio, 1-1, tra il Bologna e il Torino – sua ex squadra- del Dall’Ara

A fine gara Sinisa Mihajlovic ha commentato la sfida tra Bologna e Torino, terminata in parità. “Un pareggio giusto. E’ stata una partita poco significante, non per palati fini”, ha spiegato il tecnico dei rossoblù. “Loro hanno fatto gol con un eurogol. Anche l’anno scorso qui a Bologna Zaza fece un gol che non rifarà mai più. Poi potevano segnare nel primo tempo con Belotti, ma non abbiamo mai rischiato molto”. Poi sulla prestazione del reparto offensivo: “Non è che ogni volta si possono fare 3-4 gol. Oggi abbiamo fatto un tiro in porta e un gol. Mi aspetto degli attaccanti che facciano la differenza, ma se facciamo un tiro e un gol pensa se ne facessimo 8 di tiri. Oggi non abbiamo creato tanto, è stata una partita da pareggio e questo risultato forse accontenta più noi che loro”.

“Il futuro? Ne parlerò con Saputo”

Sulle condizioni di Dominguez: “Vediamo, lui è uno che ha carattere e se è uscito significa che non è qualcosa di buono. Domani faremo qualche esame, ma mi preoccupa”. Al suo posto è entrato Baldursson, che però è stato richiamato di nuovo in panchina nel secondo tempo: “Gli ho detto che l’ho cambiato perché era ammonito e avevo paura che prendesse il secondo giallo. Stessa cosa per Poli, non volevo rimanere in 10”. Sul futuro, considerata la presenza di Saputo: “Domani ci parleremo, ma questo a prescindere dai punti e dal risultato. Vedremo di cosa parleremo, credo di futuro”.