Al termine di Bologna-Torino 1-1, l’allenatore granata Davide Nicola ha commentato la il pareggio ottenuto al Dall’Ara

Davide Nicola ha così commentato ai microfoni di Sky l’1-1 tra il suo Torino e il Bologna al Dall’Ara. “I risultati li stiamo ottenendo, stasera non abbiamo però conseguito il risultato che avremmo meritato per la prestazione. Ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla, dopo due giorni dalla partita contro la Roma non era facile venire a Bologna a fare questa partita. Di questo sono contento ma il risultato ci sta un po’ stretto” ha esordito il tecnico del Torino.

Nicola: “Prendiamoci il punto che dà continuità”

Poi, ancora sulla prestazione del suo Torino: “Noi vogliamo fare risultati attraverso le prestazioni, è difficile fare punti senza avere un’identità precisa. Stasera abbiamo difettato un po’ in precisione ma i ragazzi non sono robot. Prediamo il punto che da continuità e prepariamoci alla partita di lunedì”.

Infine, Nicola ha anche parlato degli attaccanti: “In attacco stanno facendo bene tutti, mi dispiace non riuscire a dare continuità anche a Bonazzoli che un giocatore in cui crediamo. Oggi chi ha giocatori dall’inizio ha fatto la sua parte, chi è subentrato anche. Dobbiamo proseguire su questa strada migliorando nella precisione e evitando magari di prenderci qualche ripartenza per la foga di vincere subito le partite”.