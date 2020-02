Il Torino perde ancora: la zona retrocessione è a soli 5 punti - Toro.it

Ora sono cinque le sconfitte consecutive per il Torino in campionato, a San Siro è decisivo un gol di Ante Rebic nel primo tempo

Quinta sconfitta consecutiva in campionato per il Torino (sesta considerando anche la Coppa Italia). Al Milan è sufficiente un gol di Ante Rebic nel primo tempo per avere la meglio sulla squadra di Moreno Longo, che deve guardarsi alle spalle: la terzultima posizione, occupata dal Genoa, è distante solo cinque punti e i rossoblù ne hanno recuperati sei ai granata nelle ultime due giornate.

Milan-Torino 1-0: la partita

Longo schiera il suo Torino con un 3-5-2 con Berenguer nella posizione di mezzala sinistra ed Edera al fianco di Belotti. Pioli risponde confermando il solito 4-2-3-1 con Paquetà al posto dell’infortunato Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. Il Milan inizia bene la partita è al 25′ passa in vantaggio: Berenguer perde un pallone sulla sinistra, Castillejo serve al centro dell’area Rebic che piazza il pallone nell’angolino dove Sirigu non può arrivare. A fine primo tempo Kjaer è costretto a lasciare il campo e al suo posto entra Gabbia.

Nella ripresa il Torino si fa vedere maggiormente in avanti ma non riesce a creare molti problemi a Donnarumma, se non con un colpo di testa di Belotti, da azione d’angolo, bloccato a terra dal portiere avversario. Più pericoloso il Milan che per due volte sfiora la rete del 2-0 ma, prima Ibrahimovic poi Castillejo, sprecano le occasioni avute. Longo prova a inserire prima Zaza per Edera, poi Millico e Aina per Lyanco e Berenguer, ma il Toro non riesce a creare pericoli. A San Siro finisce così 1-0 per il Milan.