Secondo tempo / Milan-Torino 0-0: due pali rossoneri, si va ai supplementari - Toro.it

Sintesi e commento della sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia: sullo 0-0 dopo novanta minuti, due pali del Milan e tante parate di Milinkovic-Savic

La formazione è praticamente quella annunciata: a San Siro Giampaolo rinuncia a tanti dei titolari, su tutti al Gallo Belotti, che contro il Milan in Coppa Italia parte dalla panchina. Torna Nkoulou in difesa: non si vedeva in campo da quel primo tempo con l’Udinese, prima che all’intervallo fosse sostituito. Quantomeno la partenza non è la stessa di sabato: quella squadra era stata spettatrice di tutto il primo tempo, al contrario questa sera. Dopo un paio di minuti Castillejo tenta di servire Ibra in area ma fa buona guardia Milinkovic-Savic. Debole la conclusione di Zaza all’ottavo minuto di gioco. Poche occasioni nella parte centrale del primo tempo: Giampaolo richiama più volte Zaza che lamenta di essere troppo solo là davanti e di non ricevere palloni. Alla mezz’ora squillo di Ibra che va alla conclusione (alta) sopra la traversa, anche se si alza la bandierina del fuorigioco. La migliore occasione dei primi 45′ capita a Gojak al 38′: la sua conclusione di sinistro trova pronto Tatarusanu.

Secondo tempo: due pali, il Toro si salva

Nella ripresa Pioli sceglie di richiamare in panchina Ibrahimovic e Castillejo per inserire Calhanoglu e Hauge. Il Milan aumenta la propria pressione e nel giro di due minuti Leao colleziona due occasioni: quella al 5’, in particolare, trova pronta la risposta di Milinkovic-Savic. Rispetto alla prima frazione i rossoneri si fanno vedere costantemente nella metà campo granata e al 12’ clamorosa la doppia occasione che capita alla squadra di Pioli. Prima il portiere del Toro respinge la conclusione di Calabria poi sulla ribattuta di Dalot la palla colpisce il palo alla sinistra di Milinkovic-Savic e poi il portiere, senza carambolare in rete. Due minuti dopo si salva l’estremo difensore perché il tiro di Calabria colpisce il palo esterno, il secondo della partita. Il serbo diventa così il protagonista del match anche per un altro episodio che fa infuriare il Milan, specie la sua panchina (Donnarumma in particolare, sarà espulso): al 26’ nel tentativo di giocare di piede e rilanciare il pallone, lo colpisce male e perde il tempo e così Leao si avventa sulla sfera. Il portiere cade e travolge l’attaccante, ma l’arbitro fa proseguire. Nel frattempo Giampaolo aveva già richiamato Ansaldi e Linetty per Singo e Murru, con il primo che va a fare la mezzala. A sette dalla fine si fa male Vojvoda: dentro Lukic al suo posto, fuori anche Bremer per Lyanco. Al 91’ si ferma Zaza per un problema muscolare: in campo c’è Belotti. La partita non si sblocca e si andrà ai supplementari.